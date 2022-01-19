Ветер повалил 19 деревьев в Сочи

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты городских служб ликвидируют последствия непогоды в Сочи, где за ночь ветер повалил 19 деревьев. Большинство из них распилили и убрали, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"За последние сутки ветром на территории города повалено 19 деревьев. Большинство из них распилено и убрано дежурными бригадами. В целях безопасности сочинцам и гостям курорта рекомендуется передвигаться в направлении горного кластера на автомобилях, оборудованных зимней резиной", - говорится в сообщении.

За ночь на территории курорта выпало порядка 17 мм осадков, в предгорных районах прошли снегопады, на побережье местами мокрый снег. Серьезных ЧП не произошло. Работы по расчистке дорог велись всю ночь, задействовали 265 единиц техники.

"За прошедшие сутки израсходовали более 10,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Дорожные службы продолжают расчистку улиц. Утром по расписанию на линию вышли свыше 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах из-за неблагоприятных дорожных условий движение временно осуществляется не до конечных остановок", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что из-за пятибалльного шторма закрыли для посещения пляжные территории города. "Волнение моря достигает пяти баллов. Пляжные территории в целях безопасности закрыты для крещенских купаний", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудники пляжей убрали основной инвентарь с берегов. Входы на пляжи перекрыли оградительной лентой.

Штормовое предупреждение по снегопадам и сильному ветру объявили в Сочи 17 января, позже его продлили до конца дня 19 января. Синоптики прогнозировали обильные осадки, ветер, лавины. Частично прогноз оправдался.