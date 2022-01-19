Замглавы Жигулевска подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 млн рублей

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве на сумму 23 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, представитель общества с ограниченной ответственностью, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, был заинтересован в снижении недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении предприятия актом налоговой проверки. Он обратился к заместителю главы городского округа Жигулевск за помощью при решении этого вопроса. Подозреваемый согласился помочь и в период с мая по август 2021 года получил в качестве взятки денежные средства на сумму 23 млн рублей из оговоренных 30 млн рублей.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками следственного управления проведены обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.