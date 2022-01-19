Дело о строительстве опасной газораспределительной сети возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о строительстве в поселке Ук небезопасной газораспределительной системы, предназначенной для подачи бытового газа в жилые дома. Ущерб бюджету превысил 55 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром региональной прокуратуры.

"В следственном отделе по городу Аше СУ СК РФ по Челябинской области по результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказано в сообщении.

Ашинской городской прокуратурой установлено, что в 2018-2020 годах на территории поселка поэтапно строили объект газораспределительной системы "Газоснабжение жилых домов". Впоследствии сотрудниками ООО "Златоустгазстрой" было выявлено несоответствие объекта требованиям промышленной безопасности. Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 55 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.