Полиция Екатеринбурга рассмотрит вопрос о выдворении кондуктора, обругавшего пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга установила личность кондуктора, который обругал пожилую пассажирку общественного транспорта. На женщину составили четыре административных протокола, будет рассмотрен вопрос ее выдворения из России в связи с отсутствием необходимых документов, сообщили журналистам в пресс-группе городского УМВД.

18 января интернет-портал E1 опубликовал видео, на котором кондуктор допустила нецензурную брань в адрес пожилой пассажирки. "Сотрудники екатеринбургской полиции установили личность женщины, которая допустила нецензурные выражения в отношении пожилой пассажирки. Выяснилось, что нарушительница общественного порядка является гражданкой одной из среднеазиатских республик. При этом она находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Кондуктор пояснила, что раскаивается в своем поступке и принесла извинения", - говорится в сообщении.

В городском УМВД уточнили, что женщине придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. "Кроме того, будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории России", - уточнили в полиции.