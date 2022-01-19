В Подмосковье у коллекционера изъяли оружие и боеприпасы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы у жителя Воскресенска, мужчина задержан. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска жилища злоумышленника, а также осмотра придомовой территории полицейскими обнаружены и изъяты: 12 предметов, конструктивно схожих с револьвером Наган, пистолетом ТТ, винтовкой Мосина, автоматом Калашникова, карабином Симонова, пять предметов, похожих на гранаты, около 140 патронов различного калибра, а также оборудование для переделки и модернизации охолощенного оружия в его боевые аналоги", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что изъятый револьвер относится к категории огнестрельного оружия, а часть патронов являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. Остальные предметы направлены на экспертизу. "В одном из домов на улице Российской по подозрению в незаконном хранении оружия задержан 71-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Задержанный сообщил, что занимается коллекционированием оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.