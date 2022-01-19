Распылившую в силовиков дихлофос оштрафовали за проникновение в вологодское заксобрание

ВОЛОГДА, 19 января. /ТАСС/. Жительницу Череповца, распылившую в лица росгвардейцев дихлофос в ноябре 2021 года, оштрафовали за проникновение в здание заксобрания Вологодской области, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2021 года женщина в составе группы противников вакцинации от коронавируса и противовирусных ограничений распылила в лица двух сотрудников Росгвардии в здании областного парламента дихлофос, а вечером того же дня применила силу в отношении полицейского. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителей власти".

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку №67 в Вологде привлек к административной ответственности 47-летнюю Елену Воеводину по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ "Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 25 ноября 2021 года Воеводина на первом этаже здания заксобрания самовольно и без документов, дающих право на пропуск на охраняемый объект, прошла через пост охраны с турникетом.

Воеводина в суд не явилась, в объяснениях она просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения и признать протокол об административном правонарушении недопустимым доказательством по делу. Женщина указала, что прибыла в здание для разговора с председателем областного парламента, но охрана вызвала сотрудников полиции. После чего она с другой женщиной прошла за ограждение.

Изучив материалы дела, фотографии, мировой суд пришел к выводу о виновности Воеводиной и назначил ей административный штрафа в размере 3 тыс. рублей.