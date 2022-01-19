В Перми полицейские ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Перми нарколабораторию, которую организовали в гараже двое местных жителей. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъяли более 33 кг мефедрона.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Перми ликвидирована нарколаборатория, которую двое местных жителей скрывали за выдвижным стеллажом в гаражном боксе. Оба фигуранта задержаны", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что несколько недель назад злоумышленники заказали через интернет-магазин прекурсоры, реактивы, оборудование и специализированную посуду, а затем организовали производство мефедрона в гараже на улице Янаульской. "В ходе обыска изъято свыше 33 кг изготовленного с целью сбыта наркотического средства", - добавила представитель ведомства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), их арестовали.