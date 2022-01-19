В Волгограде обследуют сотни школ и детсадов из-за сообщений о минировании

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в среду в сотни школ и дошкольных учреждений Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных органах.

"В связи с поступившими письмами, содержащими угрозы, предстоит обследовать сотни школ и дошкольных учреждений области. Подобные электронные письма не в первый раз поступают в различные учреждения, и их основная цель - дестабилизировать нормальную работу", - сказал собеседник агентства. Проверки проходят в штатном режиме.

По информации местных СМИ, в Волгограде за последние дни эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании.