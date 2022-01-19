В Северском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северском районе Краснодарского края из-за подтоплений, вызванных подъемом уровня реки Афипс. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

"В Северском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" <…> В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде продолжительных сильных осадков на территории Смоленского сельского поселения Северского района возникла чрезвычайная ситуация в результате подъема уровня воды в реке Афипс до отметок опасного уровня, что привело к подтоплению низменных участков придомовых территорий и домовладений, повлекшее нарушение жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также добавили, что в данный момент проводится обследование территорий. Эвакуация населения не проводилась. В случае необходимости развернут пункт временного размещения вместимостью 500 человек.

Также отмечается, что на территории Краснодарского края продолжают действовать четыре штормовых предупреждения по лавиноопасности, сильному ветру, подъему уровня рек и выпадению снега. Продолжает функционировать Оперативный штаб ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В пожарно-спасательных отрядах края организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц подразделений.