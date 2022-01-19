ФСБ на Кубани задержала посредника в передаче взятки сотруднику правоохранительных органов

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске мужчину, которого подозревают в том, что он выступил посредником при передаче взятки представителю правоохранительных органов, общая сумма составила 37 млн рублей, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю в среду.

"Задержан гражданин России, причастный к посредничеству в передаче взятки в сумме 3 млн рублей, что является особо крупным размером. Указанные денежные средства предназначались представителю правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, взятка предназначалась за снятие ареста с компании и увод от привлечения к уголовной ответственности по статье о незаконном образовании юридического лица. По данным ведомства, общая сумма взятки составляла 37 млн рублей, проводятся необходимые следственные действия.