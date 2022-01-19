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В Новгородской области образовательные учреждения получили сообщения о минировании

Учащихся эвакуировали

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения Пестовского района Новгородской области. Об этом сообщила глава района Елена Поварова на своей странице во "ВКонтакте".

"Поступило сообщение о минировании образовательных учреждений. Принято решение об эвакуации детей. Дети отпущены домой", - говорится в сообщении.

Система образования Пестовского муниципального района включает шесть общеобразовательных организаций, четыре дошкольных образовательных организации, одно учреждение дополнительного образования МАУДО "Центр внешкольной работы" и детский оздоровительный лагерь "Дружба".

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