Неизвестные "заминировали" образовательные учреждения большинства регионов России

ТАСС, 19 января. Сообщения об угрозах взрывов получили школы, детские сады и колледжи в большинстве регионов России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В среду сообщения о минировании поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Их проверяют специалисты", - сказал собеседник агентства.

Большинство "заминированных" образовательных учреждений находятся в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Из многих были эвакуированы люди на время проверки. Также сообщения с угрозами взрыва получил Керченский политехнический колледж, где в 2018 году студент открыл стрельбу по учащимся.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.