На Кубани арестовали экоактивиста за распространение экстремистских материалов

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Суд на Кубани по делу об административном правонарушении арестовал на пять суток Сергея Строгонова за распространение экстремистских материалов, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

"По Строгонову: по ст. 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") привлечен. [Назначено] наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении суда.

По данным источника в оперативных службах региона, Строгонов разместил в соцсетях песню, содержание которой признано экстремистским. Сергей Строганов является экоактивистом.