Уличный фонарь упал на женщину в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. В Симферополе женщина пострадала в результате падения уличного фонаря, сообщили в среду в Telegram-канале администрации города.

"По факту травмирования женщины вследствие падения уличного светильника будет проведена проверка. Также в течение дня специалистами МБУ "Горсвет" выполнят дополнительное обследование состояния расположенных на данном участке кронштейнов крепления уличных светильников. При необходимости будет проводиться замена аварийных элементов уличного освещения", - говорится в сообщении.

В Минздраве Крыма ТАСС уточнили, что бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медицинскую организацию. Там специалисты провели осмотр и диагностические исследования, оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Собеседник агентства уточнил, что женщина получила травмы легкой степени тяжести.

Следственный комитет начал проверку информации из СМИ по факту травмирования женщины в результате падения фонаря. "В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что в городе Симферополе в районе одного из торговых центров на женщину упал фонарь, в результате чего она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что "следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". По результатам проверки примут процессуальное решение.