Керченский политехнический колледж эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Керченского политехнического колледжа эвакуированы в среду из-за ложного сообщения о минировании, поступившего на электронную почту Минобразования Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"У нас сегодня появилась информация о том, что здание заминировано. Мы передали информацию в правоохранительные органы, провели эвакуацию, но факт минирования здания не подтвердился", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сообщение на электронную почту поступило от анонимного источника.

Также в пресс-службе уточнили, что о возможном минировании других зданий учебных заведений Керчи не сообщалось. В колледже сейчас продолжаются оперативные мероприятия, учебный процесс пока не возобновился, добавил собеседник.