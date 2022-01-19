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В Якутии под лед провалился трактор

В нем находились два человека. Информация о ЧП уточняется

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Трактор, в котором находились два человека, провалился при пробивке технологической трассы на реке Лена в Якутии, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) от представителя АО "Алмазы Анабара" поступила информация о том, что при пробивке технологической трассы от базы Джарджан в сторону населенного пункта Жиганск на реке Лена провалился под лед трактор К-702, в котором находилось два человека", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется.

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