Суд заочно арестовал следователя Алексея Неснова по делу фирмы Merlion

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал столичного следователя Алексея Неснова по обвинению в коррупции, он объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Неснова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания удовлетворено судом", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал ранее источник ТАСС, следователь по особо важным делам в следственном управлении по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Неснов скрылся от следствия и покинул Россию до проведения обысков и других следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Неснов руководил расследованием уголовного дела в отношении владельцев компании Merlion, также в его производстве находилось дело о хищении на космодроме Восточный и дело о похищении в прошлом году несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

В отношении топ-менеджеров Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова ранее было возбуждено дело, их обвиняют в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко.

По словам источника ТАСС, следователю Неснову инкриминируется получение взятки в размере около $2,5 млн за решение вопроса по делу владельцев компании Merlion.

Официальными комментариями органов следствия и представителя Неснова ТАСС пока не располагает.