Чешский суд рассмотрит в феврале дело о выдаче россиянина Франчетти на Украину

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Городской суд Праги во второй половине февраля рассмотрит дело гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате суда.

"Предварительно запланировано, что заседание по данному делу состоится во второй половине февраля. Точная дата пока не установлена", - сказали в суде.

Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину. Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. На Украине ему грозит восемь лет заключения.

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил ТАСС 16 января, что защита Франчетти может обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы запретить его выдачу киевским властям в связи с отсутствием гарантий соблюдения прав человека на Украине.

Дело Франчетти

Городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.