Мосгорсуд оставил в СИЗО акциониста Крисевича за стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение продлить арест художнику и акционисту Павлу Крисевичу, устроившему летом 2021 года стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Крисевича на решение о продлении ему срока содержания под стражей и решил апелляцию оставить без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения", - сказали в суде. Ранее Таганский суд Москвы продлил арест Крисевичу до 11 февраля.

Крисевич, по версии следствия, дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у аукциониста изъяли охолощенный пистолет.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания, а на Лубянке в 2020 году сымитировал распятие.