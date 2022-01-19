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Ученик умер на уроке физкультуры в Челябинской области

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Копейска, школьнику было 16 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Старшеклассник умер в среду на уроке физкультуры в одной из школ Копейска (Челябинская область). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Сегодня на уроке физической культуры в одной из школ города Копейск скончался 16-летний школьник. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится проверка", - сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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