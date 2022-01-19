Генпрокуратура попросила Верховный суд признать движение "Колумбайн" террористическим

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генпрокуратура просит признать террористическим движение "Колумбайн", соответствующий административный иск поступил в Верховный суд РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил административный иск о признании движения "Колумбайн" террористической организацией. Заседание по этому вопросу пройдет 2 февраля в закрытом режиме", - сказали в суде, не приведя иных деталей дела.

Массовое убийство в американской школе "Колумбайн" произошло 29 апреля 1999 года, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения, после чего покончили с собой. После этого в ряде стран мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях. Роскомнадзор в 2020-2021 годах добавил в реестр запрещенной информации свыше 750 ссылок по этой теме.