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Следовавший из Москвы на Кипр самолет "Победы" сел в Сочи из-за смерти пассажира

В связи с инцидентом вылет рейса для дальнейшего следования по маршруту задержан до 15:00
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы на Кипр, совершил в среду посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажира, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Сегодня в 11:17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Москва (Внуково) - Пафос. В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, он скончался", - говорится в сообщении.

Бригада медиков, вызванная в аэропорт, констатировала смерть пассажира.

Вылет рейса из Сочи задержан до 15:00.

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