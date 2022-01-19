Следовавший из Москвы на Кипр самолет "Победы" сел в Сочи из-за смерти пассажира

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы на Кипр, совершил в среду посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажира, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Сегодня в 11:17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Москва (Внуково) - Пафос. В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, он скончался", - говорится в сообщении.

Бригада медиков, вызванная в аэропорт, констатировала смерть пассажира.

Вылет рейса из Сочи задержан до 15:00.