На Ямале мужчина наехал на автомобиле на полицейского

ТАСС, 19 января. Следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотруднику причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Надыму следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 января водитель автомобиля поздно затормозил и допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС на профилактических мероприятиях на автодороге Сургут - Салехард.