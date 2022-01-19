В Петербурге задержали учителя ОБЖ по подозрению в развращении школьницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала 36-летнего учителя одной из школ в Московском районе города, который подозревается в развратных действиях в отношении 16-летней девушки. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил ТАСС источник в местных правоохранительных органах.

"При проверке было установлено, что с 14 февраля 2020 года по 7 марта 2021-го преподаватель ОБЖ неоднократно совершал половое сношение в естественной форме и развратные действия в отношении девушки 2005 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста") и ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста"). В тот же день учителя задержали и доставили в отдел полиции, где он был допрошен следователем, после чего отпущен под подписку о невыезде.