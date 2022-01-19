В ХМАО осудили на семь лет колонии водителя, который въехал на машине в остановку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал водителя виновным в наезде на людей, стоявших на автобусной остановке в Нижневартовске, в результате ДТП погибла женщина и пострадал мужчина. Подсудимый приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и компенсации 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

"Приговором Нижневартовского городского суда подсудимый признан по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным суда, водитель свою вину в преступлении полностью признал. Как установил суд, мужчина вечером 5 июня 2021 года, управляя автомобилем Lada Granta на скорости 125 км/ч в районе одного из домов выехал на правую обочину дороги, где допустил занос машины и совершил наезд на стоявших на остановке общественного транспорта людей. После этого он скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина погибла, мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщал ТАСС, водитель спустя сутки после ДТП сам пришел в отдел полиции. Во время опроса, согласно видеозаписи, которую предоставили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, мужчина заявил, что за рулем был трезвым, а также признал свою вину в случившемся. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. По данным УМВД, мужчина взял автомобиль у знакомого, не имея водительских прав.