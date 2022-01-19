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В центре Ниццы произошла стрельба

Стрельбу открыли в ходе полицейской операции. Погиб один человек
© Antoine Merlet/Hans Lucas via Reuters Connect, архив

ТАСС, 19 января. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в среду в центре Ниццы. Об этом сообщает местная газета Nice-Matin.

Отмечается, что стрельба произошла в ходе полицейской операции, огонь открыл полицейский, сообщило издание со ссылкой на прокурора города Ксавье Бономма.

"Проводилась операция по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в районе Лас Планас. Планировалось задержание подозреваемых по этому делу. Операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из людей. Раненый был объявлен мертвым в 12:30 (14:30 мск)", - приводит газета слова прокурора.

О проведении операции сообщила на своей странице в Twitter местная полиция. "Идет полицейская операция по адресу 7, улица Бюффа (юг центральной части города - прим. ТАСС). Движение перекрыто, необходимо избегать посещения этого района", - говорится в сообщении полиции.

 

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