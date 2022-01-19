Омского полицейского приговорили к девяти годам колонии за сбыт наркотиков

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего майора полиции Николая Корнейчика, который наркотиками расплачивался со знакомым, совершавшим по его просьбе мелкие преступления для повышения показателя их раскрываемости.

Как сообщила в среду ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина признан виновным в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий.

Еще в мае 2020 года местные СМИ сообщили о том, что именно Корнейчик участвовал в конце декабря 2019 года в обыске жителя Омска Дмитрия Федорова, при котором обнаружили наркотики. Сам Федоров позднее опубликовал ролик в соцсети "ВКонтакте" и заявил, что наркотики были ему подброшены сотрудниками правоохранительных органов. Он обратился за помощью к депутату омского горсовета Дмитрию Петренко, но в назначенный день встречи был насмерть сбит электричкой. В феврале 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников полиции и Росгвардии о превышении полномочий при обыске Федорова.

"Уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено и расследовано СУ СК России по Омской области по материалам управления. Решением Первомайского районного суда города Омска Корнейчик Н. А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств"). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Руснак, отметив, что он был уволен из полиции и приговором суда лишен звания майора.

По данным следствия, бывший полицейский для повышения показателей раскрываемости преступлений склонил ранее судимого жителя Омска к совершению мелких преступлений, в частности хищению мобильных телефонов у граждан. Похититель после этого вытаскивал из них сим-карты и отдавал их Корнейчику, а сами телефоны сдавал в ломбард. Полицейский с помощью сим-карт якобы раскрывал преступления, чем фальсифицировал показатели оперативно-разыскной деятельности.

Было установлено, что за совершение преступлений Корнейчик расплачивался с подельником наркотиками. При задержании у полицейского был изъят пакет с синтетическим наркотическим средством, который он собирался передать преступникам.

В новость была внесена правка (16:18 мск) - второй абзац передается в новой редакции.