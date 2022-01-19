Замглавы медсанчасти "Матросской Тишины" задержали по подозрению в коррупции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель главы медсанчасти СИЗО "Матросская Тишина" Александр Кравченко задержан по подозрению в причастности к крупной взятке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кравченко подозревают в преступлении, связанном со взяткой в крупном размере. Он находится в одном из столичных ИВС", - сказал собеседник агентства, не сообщив других подробностей.

Информацию о задержании Кравченко косвенно подтвердил и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи. "По имеющейся информации пока известно, что Кравченко задержали сегодня ночью и вели по коридору, где его видели сотрудники, и информация быстро разнеслась по СИЗО. Более точная информация будет после выхода из "Матросской Тишины" нескольких членов ОНК Москвы, которые в настоящий момент туда зашли для проверки", - сказал он.

Как уточнил источник ТАСС, Кравченко работает в должности заместителя главы медико-санитарной части СИЗО "Матросская Тишина". На сайте УФСИН по Москве сказано, что майор внутренней службы Александр Кравченко в настоящее время занимает должность заместителя начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе Федерального казенного учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть № 77 ФСИН России".

Именно там оказывают медицинскую помощь людям, которые содержатся в "Матросской Тишине" и нуждаются в постоянной помощи врачей. В частности, среди них ректор "Шанинки" Сергей Зуев и бизнесмен Борис Шпигель.

В новость были внесены изменения (16:19 мск) - уточняется должность Кравченко в заголовке и тексте