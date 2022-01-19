В Петербурге задержали организованную группу из четырех торговцев наркотиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Полиция в Петербурге задержала четырех торговцев наркотиками, у задержанных изъяли более 260 закладок с кокаином и синтетическими наркотиками, из них идентифицировано около 4 кг разных веществ, остальные пакеты будут исследованы в рамках экспертизы. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате анализа ранее возбужденных уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б", "г" ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), была установлена причастность вышеуказанной организованной группы к ряду преступлений", - говорится в сообщении полиции.

Среди задержанных - трое мужчин (36, 32 и 29 лет) и одна 36-летняя женщина. Для конспирации и координации деятельности злоумышленники использовали различные мессенджеры. В ходе обысков, помимо нелегального товара, в квартирах у них были обнаружены электронные весы, упаковочный материал, ноутбуки, средства сотовой связи и банковские карты, которые торговцы смертью использовали в преступных целях. Кроме того, на территории Василеостровского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, а также Выборгского района Ленобласти правоохранители нашли еще 35 тайников-закладок с наркотиками.

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности группы.