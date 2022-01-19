Суд продлил арест бывшего спортивного директора "Тамбова" по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 19 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Тамбове продлил срок содержания под стражей бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил срок содержания под стражей Павла Худякова до 23 марта 2022 года", - сообщила собеседница агентства.

Худяков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Его задержали сотрудники полиции в Московской области 24 ноября, после чего доставили в Тамбов. Ленинский районный суд 26 ноября арестовал обвиняемого на два месяца.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов", который при нем дебютировал в чемпионате Российской премьер-лиги в сезоне-2019/20 и занял 14-е место. В сентябре 2021 года задержали и арестовали бывшего гендиректора клуба Ольгу Коновалову. В отношении нее также возбудили уголовного дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.