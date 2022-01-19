Во Владимире возбудили второе с начала года дело из-за хищений в расчетном центре

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора Единого расчетно-информационного центра Владимирской области, который подозревается в хищении более 400 тыс. рублей в виде незаконных премий, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Это уже второе с начала года подобное дело в отношении бывших руководителей учреждения, о котором сообщило ведомство. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО "Единый расчетно-информационный центр Владимирской области". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года главный управляющий директор организации, не ставя в известность работодателей, издавал приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тыс. рублей. За 10 месяцев подозреваемый присвоил более 400 тыс. рублей. Причастность к совершенному преступлению он отрицает. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.

Следственный комитет 10 января сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении другого бывшего главного управляющего директора Единого расчетно-информационного центра Владимирской области, которая подозревается в хищении более 315 тыс. рублей, присвоенных в виде незаконных премий в период с июля 2020 года по февраль 2021-го.