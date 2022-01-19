Суд продлил арест экс-сотруднику СК, в нетрезвом виде сбившему насмерть рабочих в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Бывшему сотруднику следственного управления СК РФ по Тюменской области, которого обвиняют в том, что он в нетрезвом состоянии насмерть сбил на машине двух рабочих в ноябре 2021 года, продлили арест до апреля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд города Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. Водитель находился в состоянии опьянения. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем BMW. На путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени он сбил двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие умерли на месте.