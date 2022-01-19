Мосгорсуд признал законным решение о замене Соболь условного наказания на реальное

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение заменить условное наказание на реальное юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу на решение Симоновского суда Москвы о замене условного наказания на реальное в отношении Соболь. Решение первой инстанции оставлено без изменения", - сказали в суде.

Ранее ФСИН направила в суд ходатайство об отмене условного наказания Соболь в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. Служба исполнения наказаний требовала заменить осужденной условные исправительные работы на реальные. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН.

Мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Через некоторое время она покинула Россию. Это произошло после ее приговора по второму делу - о нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве.