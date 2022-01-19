Главврачу больницы СИЗО "Матросская Тишина" предъявили обвинение в получении взяток

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главному врачу больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко предъявлено обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Начальнику филиала "Больница ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России" Александру Кравченко предъявлено обвинение по ст. 290 ("Получение взятки") и ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказал источник.

Он уточнил, что Кравченко обвиняется в том, что за деньги организовал медосвидетельствование осужденных и арестованных, по результатам которых принимались заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний, что могло стать основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей порядка 10 человек. Кроме того, следствие считает, что Кравченко направил в больницу ряд заключенных без соответствующих оснований, тем самым улучшив условия их содержания.

Следователи будут добиваться ареста Кравченко, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").