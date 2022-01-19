Суд продлил арест экс-министру промышленности КЧР

СТАВРОПОЛЬ, 19 января./ТАСС/. Суд в Ставрополе продлил срок содержания под стражей бывшего министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова до 27 января, сообщили ТАСС в Промышленном районном суде города Ставрополя.

"Продлили меру пресечения в виде заключения под стражей. Следующее судебное заседание состоится 27 января", - рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур задержали в Ставрополе Боранукова 30 ноября 2021 года, 1 декабря Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Боранукова. Как уточнили ТАСС в правительстве республики, министр был уволен в начале декабря 2021.

По данным некоторых СМИ, бывший министр промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизир Борануков до назначения в правительство республики возглавлял управление капитального строительства АО "Газпром газораспределение Ставрополь", он находился под подпиской о невыезде и не мог покидать Ставрополь без разрешения следователя. Его задержали за нарушение меры пресечения.