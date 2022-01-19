СК в Белгородской области возбудил дела о сексуальном насилии родителей над двумя детьми

ТАСС, 19 января. Следователи в Белгородской области возбудили дела по фактам преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних детей. Обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера предъявлено их родителям, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 134, п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, по фактам совершения жителями области ряда преступлений против половой неприкосновенности двоих несовершеннолетних. Отец и мать детей задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2022 года житель области обратился с заявлением в полицию, где указал, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери. В ходе проверки следователи установили, что девочка вступала в интимные отношения с подозреваемым по взаимному согласию, также она сообщила, что ее мать и отец совершали в отношении нее и 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности.

"Дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая, в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия", - добавили в пресс-службе.