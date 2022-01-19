Мосгорсуд отклонил кассацию Соболь на приговор по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор в отношении юриста ФБК (признан в РФ НКО- иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, осужденной по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд отклонил кассационную жалобу защиты Соболь", - сказали в суде.

3 августа 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

После этого прокуратура обжаловала приговор и попросила запретить Соболь покидать пределы Москвы. Мосгорсуд признал законным требование надзорного ведомства и запретил ей покидать столицу.