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Во Владимирской области теплотрасса обрушилась на четыре автомобиля

Пострадавших нет

ТАСС, 19 января. Грузовик с поднятым кузовом задел в среду теплотрассу в Коврове Владимирской области, в результате чего трубы обрушились на четыре автомобиля. Пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС в среду в управлении ГИБДД по региону.

"Водитель 1983 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ и осуществляя движение с поднятым кузовом самосвала, совершил наезд на трубы теплотрассы. В результате трубы упали на припаркованные рядом четыре транспортных средства", - сказал собеседник агентства.

В результате обрушения теплотрассы пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД России, по данному факту проводится проверка.

Ранее в ряде СМИ была опубликована видеозапись с моментом обрушения теплотрассы в Коврове. На записи видно, что два человека, а также водитель одного из автомобилей за несколько секунд успели отбежать от места падения труб.

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