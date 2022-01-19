Во Владимирской области теплотрасса обрушилась на четыре автомобиля

ТАСС, 19 января. Грузовик с поднятым кузовом задел в среду теплотрассу в Коврове Владимирской области, в результате чего трубы обрушились на четыре автомобиля. Пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС в среду в управлении ГИБДД по региону.

"Водитель 1983 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ и осуществляя движение с поднятым кузовом самосвала, совершил наезд на трубы теплотрассы. В результате трубы упали на припаркованные рядом четыре транспортных средства", - сказал собеседник агентства.

В результате обрушения теплотрассы пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД России, по данному факту проводится проверка.

Ранее в ряде СМИ была опубликована видеозапись с моментом обрушения теплотрассы в Коврове. На записи видно, что два человека, а также водитель одного из автомобилей за несколько секунд успели отбежать от места падения труб.