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В отношении замглавы Минтранса Токарева проводят следственные действия по делу о коррупции

Его статус пока не определен, сообщил источник
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев Министерство транспорта РФ
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Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
© Министерство транспорта РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта Владимир Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"С Токаревым сейчас проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, возбужденного УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определен", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Другой источник ТАСС сообщил, что сейчас Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого замгенерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2021 года назначен на должность замминистра транспорта России. Награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.

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