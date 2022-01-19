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Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Валитов объявлен в розыск по делу о растрате

Следственный департамент МВД просит арестовать его заочно

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следственный департамент МВД обьявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство следствия.

"В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валитова, объявленного ранее в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, дата судебного заседания по избранию Валитова меры пресечения пока не назначена.

В 2016 году Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний "Евродон" (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам "Евродона" получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.

Ильгиз Валитов с 2007 по 2015 год работал в ВЭБе (с ноября 2018 года - государственная корпорация развития ВЭБ.РФ). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал "Евродон", а также родственную структуру компании - "Евродон-юг", которой в 2012 году ВЭБ одобрил кредитную линию на 17,9 млрд рублей для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

Валитов был управляющим филиалом, а затем вице-президентом ОАО "Банк ВТБ", а также членом совета директоров ОАО "Камаз". С 2007 по 2010 год он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБа, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов был председателем совета директоров ООО "ВЭБ Управление проектами", был членом совета директоров ОАО "Группа Разгуляй", ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Верхнекамская калийная компания".

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