Беременную пациентку скорой доставили в больницу вертолетом после ДТП в Новой Москве

ТАСС, 19 января. Беременная пациентка скорой помощи пострадала в аварии с легковушкой в Новой Москве, ее доставили в больницу вертолетом. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"Авиацией беременную женщину эвакуировали в лечебное учреждение после ДТП. На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы", - сообщает департамент, уточнив, что женщина находилась в машине скорой помощи.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram, водитель автомобиля Honda на Варшавском шоссе поворачивал в сторону поселка Кленово на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении кареты скорой помощи с включенными спецсигналами. В результате происшествия пострадали два медработника и госпитализированный. Предварительно травмы у пострадавших не тяжелые", - сообщает ГАИ.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что четыре человека получили травмы в результате аварии.