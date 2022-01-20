Суд огласит приговор фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в Россию и Европу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы огласит приговор в рамках уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Дорогомиловском районном суде Москвы состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Абянова А. А., Калмыкова В. Н., Ковальчука А. Ф. и Худжамова И. Б.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оглашение приговора пройдет в закрытом режиме "в связи с невозможностью размещения в зале судебного заседания и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, которые действуют в судах общей юрисдикции Москвы".

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре 2020 года. Позднее суд распустил коллегию из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. В ходе слушаний дела в суде дал показания бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине, российский посол в Мексике Виктор Коронелли.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Гособвинение в свою очередь на основании вердикта присяжных запросило для фигурантов дела сроки от 15 до 19 лет. Все обвиняемые отвергают причастность к совершению инкриминируемого преступления и просят их оправдать.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.