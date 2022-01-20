Верховный суд РФ проверит законность приговора националистам Тихонову и Хасис

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг проведет пересмотр в кассационной инстанции дела националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Повторное кассационное рассмотрение дела в отношении Тихонова и Хасис состоится 20 января в 10:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Приговор суда в отношении Тихонова и Хасис был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных. Верховный суд может изменить приговор в сторону смягчения наказания, оставить без изменений или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отмена приговора

Верховный суд отправил дело на пересмотр на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Европейский суд признал, что Мосгорсуд при рассмотрении дела нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов.

Убийство Маркелова и Бабуровой

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.

Впоследствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.