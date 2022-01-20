В Якутии подрядчика дисквалифицировали на полгода за плохое благоустройство парков

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Суд в Алданском районе Якутии дисквалифицировал на полгода генерального директора строительной организации за нарушение сроков и неполное исполнение муниципальных контрактов по благоустройству, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Якутии.

Прокуроры Алданского района проверили, как исполняется законодательство по нацпроекту "Жилье и городская среда". Выяснилось, что администрации городов Алдан и Томмот заключили контракты с ООО "Тиит" на благоустройство парков.

"Подрядчиком взятые на себя обязательства в установленный срок не исполнены, работы по благоустройству парковых территорий в полном объеме не выполнены. При этом муниципалитетами меры по расторжению контрактов не приняты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура внесла в адрес глав муниципальных образований представления и возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства").

После соответствующего решения суда контракты расторгнуты, администрации городов занялись организацией новых торгов по муниципальным контрактам.