На нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв

МЕХИКО, 20 января. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду на нефтепроводе государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Табаско на востоке Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Сильный пожар, возникший на месте происшествия, не представляет угрозы для жителей близлежащих районов.

"Вместе с Pemex наши пожарные участвуют в ликвидации утечки на нефтепроводе в Вилья-ла-Вента, - говорится в записи. - Сведений о пострадавших при пожаре не поступало, никакой опасности для населения соседних районов нет". По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало сжигание травы на поле рядом с нефтепроводом.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго в центральной части Мексики на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим прогремел взрыв. В тот момент там находились сотни людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.