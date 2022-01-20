В природном парке в Приамурье погибли краснокнижные японские журавли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 января. /ТАСС/. Пара краснокнижных японских журавлей и их потомство, которые проживали на территории Муравьевского природного парка в Амурской области, погибли. Предварительная причина - задымление в вольере, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Тамбовского района проводит проверку по факту задымления вольера для птиц на территории, арендованной некоммерческим учреждением "Муравьевский парк устойчивого природопользования" <…> В результате задымления в вольере для птиц погибли два взрослых японских журавля и два японских журавля-подростка", - говорится в сообщении.

Японский журавль - самый редкий из амурских журавлей и второй по величине в мире. Его мировая популяция составляет около 3 тыс. особей, из них 1,5 тыс. обитают на японских островах, не залетая на континент. Остальная часть популяции континентальная, гнездится почти исключительно в бассейне Амура и улетает на зимовку в Южный Китай и на Корейский полуостров. Вид находится под угрозой вымирания и включен в списки международной Красной книги и Красной книги России, а также находится под запретом международной торговли.

Погибшие японские журавли Ока и Кивили жили в вольере Муравьевского парка с 2017 года, их птенцов ежегодно выпускали в природу для пополнения дикой популяции японских журавлей. За тем, как живут птицы, можно было наблюдать в режиме онлайн, в вольере была установлена веб-камера. В настоящий момент сигнал прерван.