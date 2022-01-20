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В Подмосковье при столкновении маршрутки и грузовой машины пострадали семь человек

Авария произошла на 30-м км Каширского шоссе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с грузовой машиной на Каширском шоссе в Подмосковье, в результате пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 06:55 на 30-м км Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутной "Газели" и грузового автомобиля Volvo. В результате семь пассажиров маршрутки пострадали и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что детей среди них нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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