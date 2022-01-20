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В Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СК

Как сообщил источник в правоохранительных органах, решается вопрос о возбуждении дела в отношении Вячеслава Павина и других подозреваемых по факту мошенничества

ТАСС, 20 января. Бывший заместитель начальника управления Следственного комитета по Хакасии Вячеслав Павин задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он задержан", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Вячеславе Павине, который занимал ранее должность заместителя начальника республиканского управления СК. По словам источника, решается вопрос о возбуждении в отношении него и других фигурантов уголовного дела по факту мошенничества.

По информации из открытых источников, Павин был уволен в 2017 году. Сейчас, как отметил собеседник агентства, он работает юристом.

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