В Омске мужчина, убивший экс-игрока ФК "Иртыш", получил пожизненный срок

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил к пожизненному заключению Григория Легачева, который в ходе разбойного нападения убил в январе 2021 года бывшего игрока омского футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области. Его подельник Александр Нагорнюк за разбой с применением насилия приговорен к шести годам колонии строгого режима.

"Легачеву назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Нагорнюку - в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Подсудимые в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в разбое с применением насилия, оружия и причинением тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве, сопряженном с разбоем, и покушении на убийство двух лиц.

Разбойное нападение на спортсмена и его друга произошло 27 января 2021 года около 02:00, когда они возвращались с покупками из продуктового магазина. Легачев сначала нанес несколько ударов ножом в спину Дробыша, а затем ударил ножом в грудь его друга. Потерпевшие, спасаясь, выбежали на освещенный участок дороги и стали звать на помощь. Преступники не стали их преследовать, забрали брошенный пакет, где оказалось пиво, и скрылись с места преступления. Дробыш умер на месте от полученных ранений, его друга врачам удалось спасти.

На допросе задержанные признались в содеянном, пояснив, что не хотели убивать. Легачев был ранее судим за убийство с отягчающими обстоятельствами, Нагорнюк - трижды судим за хищение чужого имущества.