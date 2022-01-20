Суд в Красноярске отменил оправдательный приговор предполагаемому вору в законе

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра, фигуранта первого в Красноярском крае дела о руководстве преступным сообществом, отменен. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Сегодня по представлению прокурора края Романа Тютюника судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении Константина Найбауэра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ", - сообщили в прокуратуре. Апелляционная инстанция согласилась, что в ходе судебного разбирательства стороной защиты были допущены нарушения закона, повлиявшие на объективность присяжных заседателей при вынесении вердикта. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

55-летний Найбауэр был задержан в октябре 2019 года. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По версии следствия, с 1997 года обвиняемый, известный в криминальных кругах как Костя Канский, занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории воров в законе, имел сферу влияния в Красноярском крае. В сентябре 2021 года присяжные посчитали недоказанным его положение в криминальном мире, после чего суд вынес оправдательный приговор.

Это первое подобное дело в Красноярском крае. По информации из открытых источников, Найбауэр ранее был дважды судим.